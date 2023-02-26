Спортивна сфера і не тільки. Зеленський затвердив нові санкції проти росіян

За словами Зеленського, сьогодні він підписав три укази про нові санкції проти представників країни-агресора.

"Сьогодні є нові рішення нашої держави щодо санкцій проти тих, хто причетний чи допомагає Росії вести війну та знищувати життя людей. Проти тих росіян, хто причетний до викрадення українських дітей, проти представників російського спорту, які намагаються поставити спорт на службу агресії, та проти тих, хто допомагає тримати структури найманців Росії для війни проти України та всіх вільних людей. Тиск продовжиться", - наголосив голова держави.