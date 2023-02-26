Спортивная сфера и не только. Зеленский утвердил новые санкции против россиян

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 26 февраля, утвердил новые санкции Совета нацбезопасности и обороны против ряда россиян. В частности, ограничения введены против представителей спортивной сферы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.
По словам Зеленского, сегодня он подписал три указа о новых санкциях против представителей страны-агрессора.
"Сегодня есть новые решения нашего государства по поводу санкций против тех, кто причастен или помогает России вести войну и уничтожать жизнь людей. Против тех россиян, кто причастен к похищению украинских детей, против представителей российского спорта, которые пытаются поставить спорт на службу агрессии, и против тех, кто помогает держать структуры наемников России для войны против Украины и всех свободных людей. Давление продолжится", - подчеркнул глава государства.
Напомним, ранее стало известно, что вчера, 25 февраля, Евросоюз ввел санкции против уполномоченной по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой, поскольку она причастна к депортации украинских детей.
Также мы писали, что группа из 35 стран выступила против допуска россиян и белорусов к международным спортивным соревнованиям из-за войны в Украине.
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