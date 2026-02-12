Дискваліфікації заслуговують росіяни: Зеленський відреагував на рішення МОК

Президент України Володимир Зеленський засудив рішення МОК дискваліфікувати скелетоніста Владислава Гераскевича від участі в зимовій Олімпіаді-2026.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови держави.
За словами президента, рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) суперечить самим принципам олімпійського руху.
"Спорт не означає безпамʼятство, а олімпійський рух має допомагати зупиняти війни, а не підігравати агресору. На жаль, рішення МОК дискваліфікувати українського скелетоніста Владислава Гераскевича говорить про інше. Це точно не про принципи олімпізму, які засновані на справедливості та підтримці миру", - наголосив Зеленський.
Президент подякував спортсмену за позицію, зазначивши, що шолом із портретами загиблих українських атлетів є проявом шани та пам’яті.
"Його шолом із портретами загиблих українських спортсменів - це про шану і памʼять. Це нагадування всьому світові, що таке російська агресія і яка ціна боротьби за незалежність. І в цьому немає порушення жодного правила", - підкреслив він.
Зеленський також заявив, що саме Росія систематично порушує олімпійські принципи, використовуючи період проведення Ігор для ведення війни.
"І зараз, у 2026-му, попри численні заклики припинити вогонь на час проведення зимових Олімпійських ігор - повна зневага з боку Росії і збільшення ударів ракетами й дронами по нашій енергетиці та наших людях", - заявив глава держави.
Президент повідомив, що за час повномасштабної війни Росія вбила 660 українських атлетів і тренерів, а сотні спортсменів більше не зможуть виступати на міжнародних змаганнях.
Водночас 13 російських спортсменів беруть участь в Олімпіаді в Італії під нейтральним прапором.
"Це на Олімпійських іграх вони під "нейтральними" прапорами, а в житті публічно підтримують російську агресію проти України та окупацію наших територій. І саме вони заслуговують на дискваліфікацію", - зазначив Зеленський.
"Пишаємося Владиславом та його вчинком. Мати сміливість - це більше ніж мати медалі", - додав президент.
9 лютого український скелетоніст Владислав Гераскевич вийшов на тренування зимової Олімпіади-2026 у "шоломі пам’яті". На ньому були зображені понад 20 українських спортсменів, убитих російськими окупантами.
Згодом спортсмен повідомив, що Міжнародний олімпійський комітет заборонив використання цього шолома під час офіційних тренувань і змагань.
Гераскевич заявив, що має намір оскаржити рішення МОК та боротися за право виступати на Іграх саме в цьому шоломі.
Національний олімпійський комітет України також звернувся до МОК із проханням дозволити спортсмену брати участь в Олімпіаді-2026 у "шоломі пам’яті", однак отримав відмову.
Попри заборону та загрозу дискваліфікації, Гераскевич наголосив, що продовжить виходити на старт у цьому шоломі й під час офіційних заїздів.
Вранці 12 лютого спортсмен провів зустріч із президенткою МОК Кірсті Ковентрі, однак сторони не досягли згоди. Після цього Владислава дискваліфікували перед його першим офіційним заїздом на Олімпіаді.