Дискваліфікації заслуговують росіяни: Зеленський відреагував на рішення МОК

За словами президента, рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) суперечить самим принципам олімпійського руху.

"Спорт не означає безпамʼятство, а олімпійський рух має допомагати зупиняти війни, а не підігравати агресору. На жаль, рішення МОК дискваліфікувати українського скелетоніста Владислава Гераскевича говорить про інше. Це точно не про принципи олімпізму, які засновані на справедливості та підтримці миру", - наголосив Зеленський.

Президент подякував спортсмену за позицію, зазначивши, що шолом із портретами загиблих українських атлетів є проявом шани та пам’яті.

"Його шолом із портретами загиблих українських спортсменів - це про шану і памʼять. Це нагадування всьому світові, що таке російська агресія і яка ціна боротьби за незалежність. І в цьому немає порушення жодного правила", - підкреслив він.

Зеленський також заявив, що саме Росія систематично порушує олімпійські принципи, використовуючи період проведення Ігор для ведення війни.

"І зараз, у 2026-му, попри численні заклики припинити вогонь на час проведення зимових Олімпійських ігор - повна зневага з боку Росії і збільшення ударів ракетами й дронами по нашій енергетиці та наших людях", - заявив глава держави.

Президент повідомив, що за час повномасштабної війни Росія вбила 660 українських атлетів і тренерів, а сотні спортсменів більше не зможуть виступати на міжнародних змаганнях.

Водночас 13 російських спортсменів беруть участь в Олімпіаді в Італії під нейтральним прапором.

"Це на Олімпійських іграх вони під "нейтральними" прапорами, а в житті публічно підтримують російську агресію проти України та окупацію наших територій. І саме вони заслуговують на дискваліфікацію", - зазначив Зеленський.

"Пишаємося Владиславом та його вчинком. Мати сміливість - це більше ніж мати медалі", - додав президент.