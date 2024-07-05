Спонсори демократів направили Байдену лист з проханням знятися з виборів, - WP

Донори Демократичної партії США надіслали чинному президенту Джо Байдену листа із закликом "закріпити свою спадщину", припинивши свою боротьбу за переобрання на другий термін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Рost.
"Ми з усією повагою закликаємо Вас відмовитися від балотування на переобрання заради нашої демократії та майбутнього нашої нації", - написана у листі, яке підписали 168 представників донорів.
Також відомо, що лист продовжував збирати підписи після того, як його доставили високопосадовцям Білого дому.
Ініціаторами листа є група Leadership Now Project, групою, заснована у 2018 році у відповідь на зростаюче занепокоєння щодо загроз демократичним нормам. За словами особи, знайомої з цією ініціативою, лист було передано кільком радникам Білого дому на умовах анонімності, щоб описати приватну комунікацію.
Серед підписантів:
Нещодавно у Штатах відбувся перший тур дебатів між чинним президентом США Джо Байденом та його головним суперником на виборах - екс-президентом Дональдом Трампом. Як зауважили у ЗМІ, під час дискусій Байден був тихим, його голос був слабким і неаргументованим.
Після того, як дебати закінчились, Байден на деякий час засумнівався щодо участі у виборах. Однак родина таки закликала його не залишати перегони.
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