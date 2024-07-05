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Спонсоры демократов направили Байдену письмо с просьбой сняться с выборов, - WP

Фото: Джо Байден (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Представители политических доноров американской демократии направили действующему президенту США Джо Байдену с призывом "закрепить свое наследие", прекратив свою борьбу за переизбрание на второй срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Рост.

"Мы со всем уважением призываем Вас отказаться от баллотирования на переизбрание ради нашей демократии и будущего нашей нации", - написано в письме, которое подписали 168 представителей доноров.

Также известно, что письмо продолжало собирать подписи после того, как его доставили чиновникам Белого дома.

Инициаторами письма является группа Leadership Now Project, группа, основанная в 2018 году в ответ на растущую обеспокоенность угрозами демократическим нормам. По словам лица, знакомого с этой инициативой, письмо было передано нескольким советникам Белого дома на условиях анонимности, чтобы описать частную коммуникацию.

Среди подписантов:

  • Кристи Уолтон, миллиардерша, невестка основателя Walmart;
  • комиссар НФЛ в отставке Пол Дж. Тальябу;
  • инвестор-миллиардер Майк Новограц;
  • бывший руководитель Google Нинг Мосбергер-Танг;
  • управляющий директор Warburg Pincus Харша Марти;
  • профессор Гарвардской школы права Лоуренс Лессиг; профессор Нью-Йоркского университета и подкастер Скотт Галлоуэй;
  • генеральный директор Weyco Group Том Флоршайм;
  • бывший министр обороны США Луис Кальдер;
  • инвестор хедж-фонда Кевин Бреннан из Bridgewater Associates.

Резонансные дебаты Байдена и Трампа

Недавно в Штатах прошел первый тур дебатов между действующим президентом США Джо Байденом и его главным соперником на выборах - экс-президентом Дональдом Трампом. Как отметили в СМИ, во время дискуссий Байден был тих, его голос был слабым и неаргументированным.

После того, как дебаты закончились, Байден на время усомнился в участии в выборах. Однако семья призвала его не покидать гонку.

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