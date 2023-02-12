Спокійні енергодні, без відключень електрики, це ще не вирішальна перемога, - Зеленський

"Цей день більшість українців пройшли без багатьох відключень електрики. Звичайно, в окремих районах, на жаль, в окремих містах ще були обмеження - там, де ступінь руйнувань надто значний. І, звичайно, з початком нового робочого тижня споживатимемо більше, отже, будуть графіки відключень", - зауважив Зеленський.

Проте він підкреслив, що сам факт того, що після постійних терористичних атак ракетами, "шахедами", після масованого ракетного нальоту 10 лютого і в інші дні можуть бути такі спокійні енергодні, доводить професійність наших енергетиків та надзвичайну самовідданість кожної людини, хто працює над забезпеченням енергосистеми.

Водночас президент закликав усвідомлювати, що це ще не вирішальна перемога на енергетичному фронті.

"На жаль, можуть бути нові удари терористів з Росії, можуть бути нові обмеження, якщо будуть нові руйнування й зростання споживання. Але сьогодні і вчора - це чергове свідчення того, що, працюючи разом та допомагаючи один одному, українці роблять великі речі", - наголосив він.