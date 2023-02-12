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Спокойные энергодни, без отключений электричества, это еще не решающая победа, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что незначительное ограничение электроснабжения в эти выходные свидетельствует о профессиональности энергетиков, но это еще не решающая победа на энергетическом фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента.

"Этот день большинство украинцев прошли без многих отключений электричества. Конечно, в отдельных районах, к сожалению, в отдельных городах еще были ограничения - там, где степень разрушений слишком значительна. И, конечно, с началом новой рабочей недели будем потреблять больше, следовательно, будут графики отключений", - заметил Зеленский.

Однако он подчеркнул, что сам факт того, что после постоянных террористических атак ракетами, "шахедами", после массированного ракетного налета 10 февраля и в другие дни могут быть столь спокойные энергодни, доказывает профессионализм наших энергетиков и чрезвычайную самоотверженность каждого человека, работающего над обеспечением энергосистемы.

В то же время, президент призвал осознать, что это еще не решающая победа на энергетическом фронте.

"К сожалению, могут быть новые удары террористов из России, могут быть новые ограничения, если будут новые разрушения и рост потребления. Но сегодня и вчера - это очередное свидетельство того, что, работая вместе и помогая друг другу, украинцы делают великие вещи", - подчеркнул он.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что в Украине завтра, 13 февраля, не будут ограничивать электроснабжение в целом ряде регионов.

РБК-Украина сообщало сегодня, что ДТЭК предупредил о возвращении отключений по графику в течение рабочей недели.

Ранее мы писали, что с понедельника, 13 февраля, в Одессе заработает электротранспорт.

Кроме того, напомним, что Россия устроила массированный обстрел Украины в пятницу, 10 февраля. В части регионов начались перебои со светом, в некоторых областях свет экстренно выключен из-за атаки.

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енергетикиВладимир Зеленский