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Не сподобався пост про туарегів. Сенегал викликав посла України

Фото: Сенегал викликав посла України через коментар у Facebook (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сенегал викликав посла України Юрія Пивоварова через коментар у Facebook, який нібито підтримував туарегів, які розбили колону ПВК "Вагнера". Про який саме допис ідеться, у МЗС не уточнили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Сенегалу.

Міністерство африканської інтеграції та закордонних справ Сенегалу викликало посла України через допис у Facebook, у якому він нібито висловив "однозначну і беззаперечну" підтримку повстанців-туарегів у Малі, які 25-27 липня розгромили колону російських найманців ПВК "Вагнера".

У МЗС заявили, що з подивом дізнались про публікацію на Facebook-сторінці Посольства України в Дакарі пропагандистського відео української армії.

Ймовірно йдеться про публікацію з «пропагандистським відео української армії", яке нібито супроводжувалося коментарем самого посла України про "однозначну і беззаперечну підтримку терористичного нападу" повстанців-туарегів на Збройні сили Малі та російських найманців ПВК "Вагнера".

"Наша країна, яка відкидає тероризм у всіх його формах, не може прийняти на своїй території та в будь-який спосіб коментарі та жести, які прославляють тероризм, особливо коли вони спрямовані на дестабілізацію братньої країни, такої як Малі", - заявили в МЗС.

 Посла викликали до Міністерства африканської інтеграції та закордонних справ і нагадали про зобов'язання щодо розсудливості, стриманості та невтручання, які мають супроводжувати серйозність та урочистість його місії.

 

Напад на "вагнерівців" у Малі

Нагадаємо, що наприкінці липня повстанці-туареги з руху CSP-PSD поширили в мережі матеріали, що демонструють розгромлену колону найманців ПВК "Вагнер" в Малі.

Подробиці цього нападу і про те, хто такі туареги, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Ми також писали, що повстанці назвали кількість знищених найманців.

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Війна Росії проти УкраїниМаліВагнерівці