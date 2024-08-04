Не сподобався пост про туарегів. Сенегал викликав посла України

Міністерство африканської інтеграції та закордонних справ Сенегалу викликало посла України через допис у Facebook, у якому він нібито висловив "однозначну і беззаперечну" підтримку повстанців-туарегів у Малі, які 25-27 липня розгромили колону російських найманців ПВК "Вагнера".

У МЗС заявили, що з подивом дізнались про публікацію на Facebook-сторінці Посольства України в Дакарі пропагандистського відео української армії.

Ймовірно йдеться про публікацію з «пропагандистським відео української армії", яке нібито супроводжувалося коментарем самого посла України про "однозначну і беззаперечну підтримку терористичного нападу" повстанців-туарегів на Збройні сили Малі та російських найманців ПВК "Вагнера".

"Наша країна, яка відкидає тероризм у всіх його формах, не може прийняти на своїй території та в будь-який спосіб коментарі та жести, які прославляють тероризм, особливо коли вони спрямовані на дестабілізацію братньої країни, такої як Малі", - заявили в МЗС.

Посла викликали до Міністерства африканської інтеграції та закордонних справ і нагадали про зобов'язання щодо розсудливості, стриманості та невтручання, які мають супроводжувати серйозність та урочистість його місії.