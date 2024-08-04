Не понравился пост о туарегах. Сенегал вызвал посла Украины

Министерство африканской интеграции и иностранных дел Сенегала вызвало посла Украины через сообщение в Facebook, в котором он якобы выразил "однозначную и безоговорочную" поддержку повстанцев-туарегов в Мали, 25-27 июля разгромивших колонну российских наемников ЧВК "Вагнера".

В МИДе заявили, что с удивлением узнали о публикации на Facebook-странице Посольства Украины в Дакаре пропагандистского видео украинской армии.

Вероятно, речь идет о публикации с «пропагандистским видео украинской армии», которое якобы сопровождалось комментарием самого посла Украины об «однозначной и безоговорочной поддержке террористического нападения» повстанцев-туарегов на Вооруженные силы Мали и российских наемников ЧВК "Вагнера".

"Наша страна, которая отвергает терроризм во всех его формах, не может принять на своей территории и любым способом прославляющие терроризм комментарии и жесты, особенно когда они направлены на дестабилизацию братской страны, такой как Мали", - заявили в МИД.

Посла вызвали в Министерство африканской интеграции и иностранных дел и напомнили об обязательствах по здравомыслию, сдержанности и невмешательству, которые должны сопровождать серьезность и торжественность его миссии.