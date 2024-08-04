Не понравился пост о туарегах. Сенегал вызвал посла Украины

Сенегал вызвал посла Украины Юрия Пивоварова из-за комментария в Facebook, который якобы поддерживал туарегов, которые разбили колонну ЧВК "Вагнера". О каком именно сообщении идет речь, в МИД не уточнили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Сенегала.
Министерство африканской интеграции и иностранных дел Сенегала вызвало посла Украины через сообщение в Facebook, в котором он якобы выразил "однозначную и безоговорочную" поддержку повстанцев-туарегов в Мали, 25-27 июля разгромивших колонну российских наемников ЧВК "Вагнера".
В МИДе заявили, что с удивлением узнали о публикации на Facebook-странице Посольства Украины в Дакаре пропагандистского видео украинской армии.
Вероятно, речь идет о публикации с «пропагандистским видео украинской армии», которое якобы сопровождалось комментарием самого посла Украины об «однозначной и безоговорочной поддержке террористического нападения» повстанцев-туарегов на Вооруженные силы Мали и российских наемников ЧВК "Вагнера".
"Наша страна, которая отвергает терроризм во всех его формах, не может принять на своей территории и любым способом прославляющие терроризм комментарии и жесты, особенно когда они направлены на дестабилизацию братской страны, такой как Мали", - заявили в МИД.
Посла вызвали в Министерство африканской интеграции и иностранных дел и напомнили об обязательствах по здравомыслию, сдержанности и невмешательству, которые должны сопровождать серьезность и торжественность его миссии.
Напомним, что в конце июля повстанцы-туареги по движению CSP-PSD распространили в сети материалы, демонстрирующие разгромленную колонну наемников ЧВК "Вагнер" в Мали.
Подробности этого нападения и о том, кто такие туареги, можно узнать в материале РБК-Украина.
Мы также писали, что повстанцы назвали количество уничтоженных наемников.
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