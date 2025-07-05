Сподобається кожному: 10 способів використання зубної пасти на всі випадки життя

Видалення плям чаю або кави з чашок

Чашка з нальотом не додає задоволення від улюбленого напою. Нанесіть трохи зубної пасти на губку та потріть пляму. Після споліскування посуд буде виглядати як новий.

Чистка підошви праски

Якщо немає спеціального засобу для праски, допоможе зубна паста. Втирайте її в підошву, протріть сухою ганчіркою, а залишки видаліть паром. Це швидкий спосіб очистити поверхню перед прасуванням.

Сліди олівця на стінах

Не панікуйте, якщо діти залишили творчий слід на шпалерах. Білу зубну пасту нанесіть на пляму і акуратно витріть м’якою тканиною. Стіна знову стане чистою за кілька секунд.

Полірування столових приборів

Зубна паста поверне блиск навіть потьмянілим ложкам і виделкам. Просто нанесіть її на метал і відполіруйте мікрофіброю. Результат приємно здивує всіх за обіднім столом.

Усунення подряпин з екрана телефону

Мілкі подряпини можна замаскувати пастою. Капніть трохи засобу на екран і обережно протріть круговими рухами м’якою серветкою. Потім витріть залишки сухою тканиною.

Зубна паста - майже універсальний засіб прибирання (фото: Pixabay)

Очищення білої підошви взуття

Стара зубна щітка та паста - ідеальні помічники для цього завдання. Злегка зволоживши щітку, нанесіть засіб на підошву і почистіть. Витріть вологою ганчіркою - і взуття знову біле.

Підсушування висипань на шкірі

Прищі - не вирок, якщо під рукою є паста. Нанесіть її точково на запалення на кілька годин або на ніч. Але не зловживайте: засіб сильно сушить шкіру.

Зміцнення нігтів

Зубна паста може надати блиск та здоровий вигляд нігтям. Втирайте її круговими рухами в пластину кілька хвилин. Після цього ретельно змийте та нанесіть крем.

Полегшення свербежу після укусів

Комарі та інші комахи залишили сліди? Нанесіть трохи пасти на місце укусу - це зменшить свербіж. Вже за кілька хвилин відчуття покращиться.

Усунення неприємного запаху з рук

Після приготування риби чи часнику на руках залишається сильний запах. Помийте руки зубною пастою замість мила. Після цього скористайтеся зволожуючим кремом.