RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Понравится каждому: 10 способов использования зубной пасты на все случаи жизни

Какие существуют лайфхаки с зубной пастой (фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

Зубная паста - знакомое каждому средство личной гигиены, но ее возможности значительно шире, чем кажется. Этот простой продукт поможет навести блеск в доме, очистить бытовую технику и даже улучшить состояние кожи.

РБК-Украина собрало 10 практических советов, как нестандартно использовать зубную пасту для домашних дел и красоты.

Удаление пятен чая или кофе с чашек

Чашка с налетом не добавляет удовольствия от любимого напитка. Нанесите немного зубной пасты на губку и потрите пятно. После споласкивания посуда будет выглядеть как новая.

Чистка подошвы утюга

Если нет специального средства для утюга, поможет зубная паста. Втирайте ее в подошву, протрите сухой тряпкой, а остатки удалите паром. Это быстрый способ очистить поверхность перед глажкой.

Следы карандаша на стенах

Не паникуйте, если дети оставили творческий след на обоях. Белую зубную пасту нанесите на пятно и аккуратно вытрите мягкой тканью. Стена снова станет чистой за несколько секунд.

Полировка столовых приборов

Зубная паста вернет блеск даже потускневшим ложкам и вилкам. Просто нанесите ее на металл и отполируйте микрофиброй. Результат приятно удивит всех за обеденным столом.

Устранение царапин с экрана телефона

Мелкие царапины можно замаскировать пастой. Капните немного средства на экран и осторожно протрите круговыми движениями мягкой салфеткой. Затем вытрите остатки сухой тканью.

Зубная паста - почти универсальное средство уборки (фото: Pixabay)

Очистка белой подошвы обуви

Старая зубная щетка и паста - идеальные помощники для этой задачи. Слегка увлажнив щетку, нанесите средство на подошву и почистите. Вытрите влажной тряпкой - и обувь снова белая.

Подсушивание высыпаний на коже

Прыщи - не приговор, если под рукой есть паста. Нанесите ее точечно на воспаление на несколько часов или на ночь. Но не злоупотребляйте: средство сильно сушит кожу.

Укрепление ногтей

Зубная паста может придать блеск и здоровый вид ногтям. Втирайте ее круговыми движениями в пластину несколько минут. После этого тщательно смойте и нанесите крем.

Облегчение зуда после укусов

Комары и другие насекомые оставили следы? Нанесите немного пасты на место укуса - это уменьшит зуд. Уже через несколько минут ощущения улучшатся.

Устранение неприятного запаха с рук

После приготовления рыбы или чеснока на руках остается сильный запах. Помойте руки зубной пастой вместо мыла. После этого воспользуйтесь увлажняющим кремом.

Вас может заинтересовать

При написании материала использовались следующие источники: сайты Lifehacker и DIY Joy.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛайфхакиСоветыЗубная паста