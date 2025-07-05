Понравится каждому: 10 способов использования зубной пасты на все случаи жизни

Зубная паста - знакомое каждому средство личной гигиены, но ее возможности значительно шире, чем кажется. Этот простой продукт поможет навести блеск в доме, очистить бытовую технику и даже улучшить состояние кожи.
РБК-Украина собрало 10 практических советов, как нестандартно использовать зубную пасту для домашних дел и красоты.
Чашка с налетом не добавляет удовольствия от любимого напитка. Нанесите немного зубной пасты на губку и потрите пятно. После споласкивания посуда будет выглядеть как новая.
Если нет специального средства для утюга, поможет зубная паста. Втирайте ее в подошву, протрите сухой тряпкой, а остатки удалите паром. Это быстрый способ очистить поверхность перед глажкой.
Не паникуйте, если дети оставили творческий след на обоях. Белую зубную пасту нанесите на пятно и аккуратно вытрите мягкой тканью. Стена снова станет чистой за несколько секунд.
Зубная паста вернет блеск даже потускневшим ложкам и вилкам. Просто нанесите ее на металл и отполируйте микрофиброй. Результат приятно удивит всех за обеденным столом.
Мелкие царапины можно замаскировать пастой. Капните немного средства на экран и осторожно протрите круговыми движениями мягкой салфеткой. Затем вытрите остатки сухой тканью.
Старая зубная щетка и паста - идеальные помощники для этой задачи. Слегка увлажнив щетку, нанесите средство на подошву и почистите. Вытрите влажной тряпкой - и обувь снова белая.
Прыщи - не приговор, если под рукой есть паста. Нанесите ее точечно на воспаление на несколько часов или на ночь. Но не злоупотребляйте: средство сильно сушит кожу.
Зубная паста может придать блеск и здоровый вид ногтям. Втирайте ее круговыми движениями в пластину несколько минут. После этого тщательно смойте и нанесите крем.
Комары и другие насекомые оставили следы? Нанесите немного пасты на место укуса - это уменьшит зуд. Уже через несколько минут ощущения улучшатся.
После приготовления рыбы или чеснока на руках остается сильный запах. Помойте руки зубной пастой вместо мыла. После этого воспользуйтесь увлажняющим кремом.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Lifehacker и DIY Joy.