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Дитина малює на стінах? Ось 10 способів відтерти ручку зі шпалер

Понеділок 23 червня 2025 11:21
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Дитина малює на стінах? Ось 10 способів відтерти ручку зі шпалер Як відчистити чорнила від ручки зі шпалер (фото: Freepik) 
Автор: Фелікс Коркін

Часто буває, що активна дитина малює не тільки у альбомі, але й усюди навколо себе. Тож як відчистити чорнила зі стіни, щоб не потрібно було міняти шпалери?

РБК-Україна пояснює, чим краще видаляти сліди ручки зі шпалер і як легше це буде зробити.

Як читати маркування шпалер

На етикетці шпалер вказана стійкість матеріалу до вологи.

Одна хвиля (М-1) означає, що шпалери можна лише злегка протирати вологою тканиною без миючих засобів. Три хвилі (М-3) дають змогу застосовувати багато води та миючі засоби.

Відтерти ручку оцтом

Оцет допомагає ефективно видалити свіжі сліди чорнила на вологостійких шпалерах. Для цього достатньо змочити ватний диск або тканину 9% столовим оцтом і акуратно протирати забруднення.

Після видалення чорнила слід обробити шпалери вологою губкою, щоб змити залишки оцту.

Видалення марганцівкою з оцтом

Для світлих водостійких шпалер без малюнка можна приготувати розчин марганцівки в оцті. Ватною паличкою нанесіть розчин на сліди чорнила і залиште на 15-20 хвилин. Потім розчин потрібно видалити ватним диском, змоченим у перекисі водню.

Очищення перекисом водню

Перекис водню підходить для світлих вологостійких шпалер без малюнка. Нею змочують ватну паличку і акуратно наносять на чорнильні сліди, поки вони не почнуть світлішати. Після процедури шпалери протирають вологою тканиною.

Видалення кислотою

Для флізелінових і вінілових шпалер можна використовувати суміш лимонної і щавлевої кислоти з водою. Ватною паличкою наносять розчин на сліди ручки, обробляючи їх до повного зникнення. Потім обов’язково протирають шпалери вологою тканиною.

Дитина малює на стінах? Ось 10 способів відтерти ручку зі шпалерДіти люблять малювати на будь-яких поверхнях (фото: Freepik)

Лак для волосся

Лак підходить для видалення чорнила з вінілових шпалер. Його розпилюють на пляму і через кілька секунд протирають вологою тканиною або ватним диском. Важливо не чекати, поки лак висохне, інакше він закріпить чорнила.

Технічний спирт

Цей метод агресивніший і підходить для нових та старих слідів чорнила на нефарбованих і безвізерункових шпалерах.

Ватною паличкою з технічним спиртом обробляють забруднення, через 5-10 хвилин протирають вологою тканиною. Не рекомендується використовувати цей спосіб для кольорових або малюнкових шпалер.

Сіль

Для вологостійких флізелінових і вінілових шпалер змішують сіль із невеликою кількістю води до кашоподібної консистенції.

Масу наносять на ватний диск і прикладають до слідів ручки на 5-7 хвилин. Потім сіль знімають, а шпалери протирають вологою губкою.

Ластик

Звичайний канцелярський ластик підходить для більшості видів шпалер, але потрібно діяти обережно, щоб не пошкодити покриття.

Ластик-клячка, яку використовують художники, не стирає папір, а вбирає чорнило і графіт. Обидва способи є щадними і ефективними для сухого очищення.

Спеціальні засоби і піна для гоління

Спеціальні плямовивідники варто вибирати відповідно до типу шпалер і слідувати інструкції виробника. Піну для гоління наносять на чорнильні плями, дають висохнути, а потім видаляють сухою тканиною або паперовим рушником.

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Lifehacker та Cleanipedia.

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