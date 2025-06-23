Дитина малює на стінах? Ось 10 способів відтерти ручку зі шпалер
Часто буває, що активна дитина малює не тільки у альбомі, але й усюди навколо себе. Тож як відчистити чорнила зі стіни, щоб не потрібно було міняти шпалери?
РБК-Україна пояснює, чим краще видаляти сліди ручки зі шпалер і як легше це буде зробити.
Як читати маркування шпалер
На етикетці шпалер вказана стійкість матеріалу до вологи.
Одна хвиля (М-1) означає, що шпалери можна лише злегка протирати вологою тканиною без миючих засобів. Три хвилі (М-3) дають змогу застосовувати багато води та миючі засоби.
Відтерти ручку оцтом
Оцет допомагає ефективно видалити свіжі сліди чорнила на вологостійких шпалерах. Для цього достатньо змочити ватний диск або тканину 9% столовим оцтом і акуратно протирати забруднення.
Після видалення чорнила слід обробити шпалери вологою губкою, щоб змити залишки оцту.
Видалення марганцівкою з оцтом
Для світлих водостійких шпалер без малюнка можна приготувати розчин марганцівки в оцті. Ватною паличкою нанесіть розчин на сліди чорнила і залиште на 15-20 хвилин. Потім розчин потрібно видалити ватним диском, змоченим у перекисі водню.
Очищення перекисом водню
Перекис водню підходить для світлих вологостійких шпалер без малюнка. Нею змочують ватну паличку і акуратно наносять на чорнильні сліди, поки вони не почнуть світлішати. Після процедури шпалери протирають вологою тканиною.
Видалення кислотою
Для флізелінових і вінілових шпалер можна використовувати суміш лимонної і щавлевої кислоти з водою. Ватною паличкою наносять розчин на сліди ручки, обробляючи їх до повного зникнення. Потім обов’язково протирають шпалери вологою тканиною.
Діти люблять малювати на будь-яких поверхнях (фото: Freepik)
Лак для волосся
Лак підходить для видалення чорнила з вінілових шпалер. Його розпилюють на пляму і через кілька секунд протирають вологою тканиною або ватним диском. Важливо не чекати, поки лак висохне, інакше він закріпить чорнила.
Технічний спирт
Цей метод агресивніший і підходить для нових та старих слідів чорнила на нефарбованих і безвізерункових шпалерах.
Ватною паличкою з технічним спиртом обробляють забруднення, через 5-10 хвилин протирають вологою тканиною. Не рекомендується використовувати цей спосіб для кольорових або малюнкових шпалер.
Сіль
Для вологостійких флізелінових і вінілових шпалер змішують сіль із невеликою кількістю води до кашоподібної консистенції.
Масу наносять на ватний диск і прикладають до слідів ручки на 5-7 хвилин. Потім сіль знімають, а шпалери протирають вологою губкою.
Ластик
Звичайний канцелярський ластик підходить для більшості видів шпалер, але потрібно діяти обережно, щоб не пошкодити покриття.
Ластик-клячка, яку використовують художники, не стирає папір, а вбирає чорнило і графіт. Обидва способи є щадними і ефективними для сухого очищення.
Спеціальні засоби і піна для гоління
Спеціальні плямовивідники варто вибирати відповідно до типу шпалер і слідувати інструкції виробника. Піну для гоління наносять на чорнильні плями, дають висохнути, а потім видаляють сухою тканиною або паперовим рушником.
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