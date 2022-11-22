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Надеемся на ПВО. В "Укрэнерго" рассказали, от чего зависит вероятность блэкаута

Новина українською →
Киев, Вторник 22 ноября 2022 15:28
Надеемся на ПВО. В "Укрэнерго" рассказали, от чего зависит вероятность блэкаута Фото: в "Укрэнерго" сообщили, от чего зависит вероятность блэкаута (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Вероятность наступления блекаута зависит от многих факторов: как сработали силы ПВО, в какой момент был совершен ракетный удар и в какие объекты энергетического сектора.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого на брифинге.

"Вероятность блекаута зависит от характера и масштаба нанесенных энергосистеме повреждений во время конкретной ракетной атаки. То есть от очень многих факторов: как сработало ПВО, в какие объекты попали ракеты, какова степень повреждения и какая именно комбинация попаданий. также многое зависит от того, в каком состоянии была энергосистема в момент попадания, каков был уровень потребления", - отметил Кудрицкий.

По его словам, именно поэтому энергетики не публикуют почасовой график потребления, чтобы не ориентировать врага. Невозможно спрогнозировать, когда может произойти блекаут, или какова его вероятность.

"Все зависит от того, будут ли ракетные атаки продолжаться и если да – на сколько они будут "успешными". Я уже говорил, блекаут это не конец света, это полное или существенное погашение энергосистемы, после которого сразу начинается ее восстановление", - добавил глава правления "Укрэнерго".

Кудрицкий также добавил, что специалисты готовятся к худшим сценариям, проводят соответствующие тренировки, чтобы даже если блекаут произойдет, все знали, что кто будет делать.

"Но хочу отметить, что далеко не факт, что нас ждет впереди блекаут. Надеемся также и на улучшение умений и возможностей нашей ПВО", - подчеркнул глава правления НЭК "Укрэнерго".

Ранее стало известно, что украинцы, вероятно, будут жить в условиях постоянных отключений электроэнергии по меньшей мере до конца марта.

Также сообщалось, что в настоящее время в Украине наблюдается дефицит производства электроэнергии. Почасовые графики отключения света необходимы для того, чтобы стабилизировать систему и поддерживать баланс.

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