Спочатку "навчання", а тепер "профілактична робота". У Севастополі знову пролунали вибухи
Сьогодні в Севастополі вдруге за день пролунали вибухи. Окупанти виправдовуються нібито "профілактичними роботами".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал так званого "губернатора" Севастополя Михайла Розважаєва.
"Гучні звуки в центрі міста - це профілактична робота в рамках ППДЗ", - пише Розважаєв.
Варто додати, що пообіді в Севастополі вже лунали вибухи. Тоді ж "губернатор" заявив про "навчальну стрільбу російського флоту".
Водночас як стверджують очевидці, у Ленінському та Гагарінському районах чути ритмічні "хлопки" за 5-10 кілометрів від них.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Феодосії сьогодні також пролунали два вибухи. Пізніше так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов заявив, що над містом було нібито збито українську ракету.
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