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Сначала "учения", а теперь "профилактическая работа". В Севастополе опять прозвучали взрывы

Новина українською →
Суббота 08 апреля 2023 18:58
Сначала "учения", а теперь "профилактическая работа". В Севастополе опять прозвучали взрывы Фото: иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня в Севастополе во второй раз за день раздались взрывы. Оккупанты оправдываются якобы "профилактическими работами".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Розважаева.

"Громкие звуки в центре города - это профилактическая работа в рамках ППДО", - пишет Розважаев.

Стоит добавить, что после обеда в Севастополе уже раздавались взрывы. Тогда же "губернатор" заявил об "учебной стрельбе российского флота".

В то же время, как утверждают очевидцы, в Ленинском и Гагаринском районах слышны ритмичные "хлопки" в 5-10 километрах от них.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Феодосии сегодня также прогремели два взрыва. Позже так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что над городом была якобы сбита украинская ракета.

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