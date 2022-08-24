"Сплошная воздушная тревога". Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровскую область

"Ночь была сплошной воздушной тревогой. По нас били ракетами, "Градами" и "Ураганами". Российская армия накрыла огнем три района – Днепровский, Никопольский и Криворожский", - сообщил он.

Так, в Днепровский район ночью прилетели две вражеские ракеты Х-22. В результате взрыва произошел пожар.

"Пожарные пламя обуздали. Информация о погибших и пострадавших выясняется", - заявил Резниченко.

В то же время россияне четыре раза обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии и "Градов".

В Марганце в результате обстрела пострадала семья. Муж и жена получили медицинскую помощь и лечатся дома. В городе два дома разрушены, более 10 повреждены.

Войска РФ нанесли удары по Никополю 20 снарядами, в результате разрушены жилые дома. Люди не пострадали.

В Красногригорьевской общине один дом уничтожен, несколько изуродованы. Люди не повреждены.

В Криворожском районе оккупанты из "Ураганов" обстреляли Карповскую и Широковскую общины. В селе Кошевое перебита линия электропередач.

Фото: последствия обстрела Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)