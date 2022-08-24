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"Сплошная воздушная тревога". Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровскую область

Фото: Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровскую область (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Валерия Полищук

Российские военные ночью накрыли огнем три района Днепропетровской области. В результате обстрелов есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

"Ночь была сплошной воздушной тревогой. По нас били ракетами, "Градами" и "Ураганами". Российская армия накрыла огнем три района – Днепровский, Никопольский и Криворожский", - сообщил он.

Так, в Днепровский район ночью прилетели две вражеские ракеты Х-22. В результате взрыва произошел пожар.

"Пожарные пламя обуздали. Информация о погибших и пострадавших выясняется", - заявил Резниченко.

В то же время россияне четыре раза обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии и "Градов".

В Марганце в результате обстрела пострадала семья. Муж и жена получили медицинскую помощь и лечатся дома. В городе два дома разрушены, более 10 повреждены.

Войска РФ нанесли удары по Никополю 20 снарядами, в результате разрушены жилые дома. Люди не пострадали.

В Красногригорьевской общине один дом уничтожен, несколько изуродованы. Люди не повреждены.

В Криворожском районе оккупанты из "Ураганов" обстреляли Карповскую и Широковскую общины. В селе Кошевое перебита линия электропередач.

Фото: последствия обстрела Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, после полуночи россияне нанесли первый удар по Запорожью и Харькову. Ракеты оккупантов попали в объекты инфраструктуры в Шевченковском и Коммунарском районах города. Второй удар по Запорожью враг нанес около четырех утра.

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