"Суцільна повітряна тривога". Окупанти вночі обстріляли Дніпропетровську область

Російські військові вночі накрили вогнем три райони Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОВВА Валентина Резніченко в Telegram.
"Ніч була суцільною повітряною тривогою. По нас били ракетами, "Градами" і "Ураганами". Російська армія накрила вогнем три райони - Дніпровський, Нікопольський і Криворізький", - повідомив він.
Так, в Дніпровський район вночі прилетіли дві ворожі ракети Х-22. В результаті вибуху сталася пожежа.
"Пожежники полум'я приборкали. Інформація про загиблих і постраждалих з'ясовується", - заявив Резніченко.
Разом з тим росіяни чотири рази обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії і "Градів".
У Марганці в результаті обстрілу постраждала сім'я. Чоловік і дружина отримали медичну допомогу і лікуються вдома. У місті два будинки зруйновані, більше ніж 10 пошкоджені.
Війська РФ завдали ударів по Нікополю 20 снарядами, в результаті зруйновані житлові будинки. Люди не постраждали.
У Червоногригорівській громаді один будинок знищений, декілька понівечених. Люди не пошкоджені.
У Криворізькому районі окупанти з "Ураганів" обстріляли Карповську та Широківську громади. У селі Кошове перебита лінія електропередач.
Фото: наслідки обстрілу Дніпропетровської області (t.me/dnipropetrovskaODA)
Нагадаємо, після опівночі росіяни завдали першого удару по Запоріжжю і Харкову. Ракети окупантів потрапили в об'єкти інфраструктури в Шевченківському та Комунарському районах міста. Другий удар по Запоріжжю ворог завдав близько четвертої ранку.