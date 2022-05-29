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Сплоченность стран Евросоюза начала "исчезать", - вице-канцлер Германии

Фото: вице-канцлер Германии Роберт Хабек (Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press)
Автор: Иван Носальский

В Германии считают, что страны Евросоюза больше не показывают той сплоченности, которая была во время начала вторжения России в Украину.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild, об этом заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек.

Он подчеркнул, что сразу после нападения России на Украину все увидели, "на что способна Европа, когда едина". При этом сейчас такой сплоченности не наблюдается. По его мнению, "уже видно начала развала и шатания".

Стоит заметить, что Хабек сделал такое заявление перед чрезвычайным саммитом ЕС, на котором обсудят шестой пакет санкций против РФ. Встреча пройдет в понедельник, 30 мая.

Напомним, ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что страны Евросоюза должны придерживаться единой позиции по вопросу введения нефтяного эмбарго против России.

Также мы писали, что послы стран Европейского союза сегодня, 29 мая 2022 года, не достигли согласия по шестому пакету санкций против России.

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