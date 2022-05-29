Згуртованість країн Євросоюзу почала "зникати", - віце-канцлер Німеччини

У Німеччині вважають, що країни Євросоюзу більше не показують згуртованості, яка була під час початку вторгнення Росії в Україну.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild, про це заявив віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек.
Він підкреслив, що одразу після нападу Росії на Україну всі побачили, "на що здатна Європа, коли єдина". При цьому зараз такої згуртованості немає. На його думку, "вже видно початок розвалу та хитання".
Варто зауважити, що Хабек зробив таку заяву перед надзвичайним самітом ЄС, на якому обговорять шостий пакет санкцій проти РФ. Зустріч відбудеться у понеділок, 30 травня.
Нагадаємо, раніше голова МЗС Німеччини Анналена Бербок заявляла, що країни Євросоюзу мають дотримуватися єдиної позиції щодо введення нафтового ембарго проти Росії.
Також ми писали, що посли країн Європейського союзу сьогодні, 29 травня 2022 року, не досягли згоди щодо шостого пакету санкцій проти Росії.
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