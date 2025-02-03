Сплеск захворюваності в Києві: кількість випадків грипу та ГРВІ зросла більше ніж на 20%

Зростання відбулося як серед дітей, так і серед дорослих. Захворюваність серед дітей підскочила на 34,5% - з 5535 до 7442 випадків. Найбільше зростання зафіксоване серед школярів - на 46,3%. Водночас серед дорослих показник збільшився на 6% - з 3889 до 4123 випадків.

Госпіталізація також зросла, особливо серед дітей. До лікарень потрапили 259 осіб, з них 212 - діти. На COVID-19 за тиждень захворіла 31 людина, 6 з яких - діти, а госпіталізували 6 осіб, зокрема 3 дітей.

Також зафіксовано два летальні випадки від ускладнень грипу та два - від COVID-19.