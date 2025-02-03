Всплеск заболеваемости в Киеве: количество случаев гриппа и ОРВИ выросло более чем на 20%

За пятую неделю 2025 года в Киеве зарегистрировано 11 565 новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, включая COVID-19. Это на 22,7% больше, чем на предыдущей неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава".
Рост произошел как среди детей, так и среди взрослых. Заболеваемость среди детей подскочила на 34,5% - с 5535 до 7442 случаев. Наибольший рост зафиксирован среди школьников - на 46,3%. В то же время среди взрослых показатель увеличился на 6% - с 3889 до 4123 случаев.
Госпитализация также выросла, особенно среди детей. В больницы попали 259 человек, из них 212 - дети. COVID-19 за неделю заболел 31 человек, 6 из которых - дети, а госпитализировали 6 человек, в том числе 3 детей.
Также зафиксировано два летальных случая от осложнений гриппа и два - от COVID-19.
Напомним, грипп сейчас активно распространяется в 22 областях Украины, и с начала эпидсезона заболели почти 2 миллиона граждан. По данным Минздрава в Тернопольской и Черновицкой областях зафиксировано незначительное превышение эпидемического порога. Врачи подчеркивают, что самым действенным способом защиты от вируса остается вакцинация.
Также РБК-Украина рассказывало, что лечение респираторных заболеваний обычно является длительным и требует значительных финансовых затрат. В то же время, в мире до сих пор не существует научно подтвержденных методов быстрого и эффективного выздоровления. Ранее мы рассказывали, как можно облегчить симптомы ОРВИ и скорее выздороветь, не потратив при этом большие суммы денег.
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