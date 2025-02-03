Всплеск заболеваемости в Киеве: количество случаев гриппа и ОРВИ выросло более чем на 20%

Рост произошел как среди детей, так и среди взрослых. Заболеваемость среди детей подскочила на 34,5% - с 5535 до 7442 случаев. Наибольший рост зафиксирован среди школьников - на 46,3%. В то же время среди взрослых показатель увеличился на 6% - с 3889 до 4123 случаев.

Госпитализация также выросла, особенно среди детей. В больницы попали 259 человек, из них 212 - дети. COVID-19 за неделю заболел 31 человек, 6 из которых - дети, а госпитализировали 6 человек, в том числе 3 детей.

Также зафиксировано два летальных случая от осложнений гриппа и два - от COVID-19.