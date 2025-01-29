Грип циркулює у 22 регіонах України, у двох областях епідпоріг перевищено, - МОЗ
Грип активно циркулює у 22 областях України і з початку епідсезону уже перехворіли майже 2 мільйони жителів нашої країни. Медики наголошують, що найефективнішим способом посилення імунітету проти хвороби є вакцинація.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.
За даними МОЗ, у період з 20 по 26 січня в Україні на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіли 121 114 осіб, з яких 67 722 - діти. Госпіталізації потребували 1478 дорослих і 2022 дитини.
За даними Міністерства охорони здоров’я, у Тернопільській та Чернівецькій областях зафіксовано незначне перевищення епідемічного порогу. Водночас у решті регіонів показники залишаються в межах епідсезону. Загалом грип циркулює у 22 областях України.
Також зареєстровано сім летальних випадків: п’ять - через ускладнення грипу та три - внаслідок COVID-19.
З жовтня 2023 року на ГРВІ, грип та коронавірус перехворіли 1 940 828 українців. У 16 380 випадках підтверджено COVID-19. Від ускладнень грипу померли сім осіб, ще 74 летальних випадки зафіксовано серед пацієнтів із COVID-19.
Як захиститися від грипу та COVID-19
Найефективнішим захистом від ускладнень грипу та коронавірусу залишається вакцинація. У відомстві наголошують, що усі регіони нашої країни забезпечені безоплатною вакциною проти COVID-19. Щеплення можна зробити в пунктах вакцинації після консультації з сімейним лікарем.
Вакцинація проти грипу доступна протягом усього епідсезону. Препарати корейського та французького виробництва можна придбати в аптеках.
Також у МОЗ розповіли, як відрізнити грип та COVID-19. Так, грип починається з раптового підвищення температури, а симптоми, як-от кашель, утруднене дихання, нежить і біль у горлі, з’являються пізніше. Водночас COVID-19 зазвичай починається з респіраторних симптомів.
МОЗ закликає при перших ознаках захворювання звертатися до лікаря, не займатися самолікуванням і дотримуватися заходів безпеки, щоб не наражати на небезпеку оточення.
Раніше РБК-Україна писало, що лікування респіраторних захворювань часто займає багато часу та вимагає значних сум грошей. Однак доказових методів швидко й ефективно вилікувати хворобу у світі досі немає. Ми розповідали, як краще боротися з ГРВІ.
Також ми писали, що українські спеціалісти вперше провели повногеномне секвенування вірусів грипу, результати якого підтвердила референс-лабораторія Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Центр громадського здоров’я України здійснив аналіз зразків вірусів Influenza A (H1N1) pdm09 та Influenza A (H3N2).
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.