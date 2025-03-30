"Сплановано виключно ВМС". Плетенчук спростував дані NYT про знищення "Москви"

Плетенчук наголосив, що інформація, яку раніше поширило The New York Times не відповідає дійсності.

"В контексті того, що ми не отримували ніяких координат щодо місцезнаходження крейсера "Москва". І операція щодо знищення цього корабля, флагмана Чорноморського флоту, була повністю спланована і виконана виключно Військово-морськими силами", - підкреслив він.

Речник ВМС зауважив, що військові погоджували нанесення вогневого ураження з вищим керівництвом, але підкреслив, що це керівництво було виключно українське.

"Нанесли удар, тому інформація щодо координації й надання точної інформації про місцезнаходження не відповідає дійсності. Так само як і інформація, що це необхідно було погоджувати", - підсумував він.