"Сплановано виключно ВМС". Плетенчук спростував дані NYT про знищення "Москви"

Україна спростувала інформацію, поширену ЗМІ, щодо координації з США під час операції зі знищення крейсера "Москва". Операція була спланована та виконана виключно Військово-морськими силами України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону.
Плетенчук наголосив, що інформація, яку раніше поширило The New York Times не відповідає дійсності.
"В контексті того, що ми не отримували ніяких координат щодо місцезнаходження крейсера "Москва". І операція щодо знищення цього корабля, флагмана Чорноморського флоту, була повністю спланована і виконана виключно Військово-морськими силами", - підкреслив він.
Речник ВМС зауважив, що військові погоджували нанесення вогневого ураження з вищим керівництвом, але підкреслив, що це керівництво було виключно українське.
"Нанесли удар, тому інформація щодо координації й надання точної інформації про місцезнаходження не відповідає дійсності. Так само як і інформація, що це необхідно було погоджувати", - підсумував він.
Нагадаємо, що раніше сьогодні The New York Times написало, що США розгнівалися, що Україна потопила крейсер "Москва" без попередження. Як вказують автори матеріалу, цей епізод відобразив неузгодженість між Україною та США у перші тижні повномасштабної війни.
Детальніше про цю ситуацію можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, у квітні 2022 року Збройні сили Україні потопили російський крейсер "Москва". Це був флагман Чорноморського флоту РФ.
Ця подія вважається однією з головних перемог України від початку повномасштабної війни.
Як відомо, крейсер був атакований ракетами "Нептун" українського виробництва. Корабель спочатку був підбитий, там виникла пожежа. Проте росіянам все ж не вдалося врятувати "Москву", екіпаж також пішов на дно.
Детальніше про операцію ЗСУ та затоплення російського крейсера - у матеріалі РБК-Україна.
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