"Спланировано исключительно ВМС". Плетенчук опроверг данные NYT об уничтожении "Москвы"

Плетенчук подчеркнул, что информация, которую ранее распространило The New York Times не соответствует действительности.

"В контексте того, что мы не получали никаких координат относительно местонахождения крейсера "Москва". И операция по уничтожению этого корабля, флагмана Черноморского флота, была полностью спланирована и выполнена исключительно Военно-морскими силами", - подчеркнул он.

Представитель ВМС отметил, что военные согласовывали нанесение огневого поражения с высшим руководством, но подчеркнул, что это руководство было исключительно украинское.

"Нанесли удар, поэтому информация о координации и предоставлении точной информации о местонахождении не соответствует действительности. Так же как и информация, что это необходимо было согласовывать", - подытожил он.