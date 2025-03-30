"Спланировано исключительно ВМС". Плетенчук опроверг данные NYT об уничтожении "Москвы"

Украина опровергла информацию, распространенную СМИ, о координации с США во время операции по уничтожению крейсера "Москва". Операция была спланирована и выполнена исключительно Военно-морскими силами Украины.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона.
Плетенчук подчеркнул, что информация, которую ранее распространило The New York Times не соответствует действительности.
"В контексте того, что мы не получали никаких координат относительно местонахождения крейсера "Москва". И операция по уничтожению этого корабля, флагмана Черноморского флота, была полностью спланирована и выполнена исключительно Военно-морскими силами", - подчеркнул он.
Представитель ВМС отметил, что военные согласовывали нанесение огневого поражения с высшим руководством, но подчеркнул, что это руководство было исключительно украинское.
"Нанесли удар, поэтому информация о координации и предоставлении точной информации о местонахождении не соответствует действительности. Так же как и информация, что это необходимо было согласовывать", - подытожил он.
Напомним, что ранее сегодня The New York Times написало, что США разгневались, что Украина потопила крейсер "Москва" без предупреждения. Как указывают авторы материала, этот эпизод отразил несогласованность между Украиной и США в первые недели полномасштабной войны.
Подробнее об этой ситуации можно узнать в материале РБК-Украина.
Напомним, в апреле 2022 года Вооруженные силы Украины потопили российский крейсер "Москва". Это был флагман Черноморского флота РФ.
Это событие считается одной из главных побед Украины от начала полномасштабной войны.
Как известно, крейсер был атакован ракетами "Нептун" украинского производства. Корабль сначала был подбит, там возник пожар. Однако россиянам все же не удалось спасти "Москву", экипаж также пошел на дно.
Подробнее об операции ВСУ и затоплении российского крейсера - в материале РБК-Украина.
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