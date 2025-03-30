США розгнівалися, що Україна потопила крейсер "Москва" без попередження, - NYT

У США розгнівалися, коли українські війська потопили крейсер "Москва" без попереджання. Також Вашингтон був здивований, що Україна мала ракети для цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як зазначається у матеріалі про роль американців в українських операціях проти Росії, затоплення "Москви" було сигнальним тріумфом - демонстрацією української майстерності та російської бездарності. Але, як вказують автори, цей епізод також відобразив неузгодженість між Україною та США у перші тижні повномасштабної війни.

The New York Times пише, що через два місяці після початку повномасштабної війни українські генерали поїхали до Вісбадена у Німеччині, де домовилися з американськими військовими про партнерство у сфері розвідки, стратегії, планування та технологій.

Приблизно за два тижні до того, американські та українські військово-морські офіцери перебували на плановому дзвінку, коли радарних екранах з’явилося сповіщення про потоплення російського крейсера "Москва".

Такий крок України викликав гнів серед американських посадовців, оскільки українські військові не попередили про планування операції.

Також у США були здивовані, що в Україні були ракети для ураження крейсера. Крім того, такий хід викликав паніку серед американців, оскільки тодішня адміністрація Джо Байдена не мала наміру дозволити Україні атакувати такий потужний символ російської влади.