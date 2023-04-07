Спланована показуха. Військові Білорусі за місяць знали про "раптову" перевірку, - "Гаюн"

З 3 квітня 2023 року у Білорусі почали проводити нібито раптову перевірку бойової готовності 11-ї механізованої бригади.

Як заявляли у Міноборони Білорусі, перевірку проводять для "визначення здатності ЗС РБ виконувати завдання в умовах швидко мінливої обстановки". Там зауважили, що така перевірка раптова.

Однак, як вдалось вияснити 28 лютого 2023 року військовий комісаріат Гродненської області опублікував держзакупівлю на виготовлення стендів для потреб мобілізаційного напрямку. У документації вказано, що військкомат закуповував 11 схем пунктів попереднього збору військовозобов'язаних для військкоматів області.

Схеми пунктів були закуплені й для військкомату в Дятловому. А вже 4 квітня у місцевій газеті було опубліковано матеріали про призов військовозобов'язаних на збори. Серед опублікованих фото можна знайти ту саму схему ППСВ.

"Аналогічним чином вчинив і військовий комісаріат Брестської області, який 6 березня розмістив держзакупівлю стендів для мобілізаційного напряму. Виходить, що військкомати знали про раптову перевірку ще за місяць до її початку", - пише "Гаюн".

При цьому 22 березня в 11-й бригаді відбулося тренування з адміністрацією пункту прийому особового складу. Це та сама бригада, яку нібито раптово вирішили перевірити.

"Виходить, що "раптова перевірка" такою виявилася тільки для резервістів, яких призвали на збори. Військкомати та 11-та омбр знали про перевірку як мінімум за місяць до її офіційного оголошення", - заявляє "Гаюн".

Фото: у Білорусі розпочали перевірку бойової готовності армії (https://t.me/Hajun_BY)