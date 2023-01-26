Спійманому на хабарі меру Рені Одеської області обрали запобіжний захід

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"За клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід міському голові одного міст в Одеській області, якого спільно з депутатом тієї ж міськради викрили на проханні надати та одержанні неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.

За рішенням суду до вказаного підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1,342 млн гривень. Також суд поклав ряд обов'язків на Плехова:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не відлучатися із міста проживання без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місяця проживання та роботи;;

утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним у справі та свідками;

здати на зберігання до відповідного органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

За даними слідства, депутат ради, який одночасно обіймає посаду голови постійної комісії, що займається, зокрема, земельними питаннями, діючи за попередньою змовою з міським головою отримав частину неправомірної вигоди в сумі 50 тис. доларів від громадянина за забезпечення передачі йому в оренду земельної ділянки комунальної власності площею близько 2,5 га. Загальна сума неправомірної вигоди, про надання якої прохали посадовці, становила 100 тис. доларів.