Спійманому на хабарі меру Рені Одеської області обрали запобіжний захід

У четвер, 26 січня, Ренійському міському голові Ігорю Плехову обрали запобіжний захід - застава у розмірі 1,342 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
"За клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід міському голові одного міст в Одеській області, якого спільно з депутатом тієї ж міськради викрили на проханні надати та одержанні неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.
За рішенням суду до вказаного підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1,342 млн гривень. Також суд поклав ряд обов'язків на Плехова:
За даними слідства, депутат ради, який одночасно обіймає посаду голови постійної комісії, що займається, зокрема, земельними питаннями, діючи за попередньою змовою з міським головою отримав частину неправомірної вигоди в сумі 50 тис. доларів від громадянина за забезпечення передачі йому в оренду земельної ділянки комунальної власності площею близько 2,5 га. Загальна сума неправомірної вигоди, про надання якої прохали посадовці, становила 100 тис. доларів.
Нагадаємо, що у середу стало відомо про затримання мера міста Рені (південь Одеської області) Ігоря Плехова.
Пізніше Національне антикорупційне бюро повідомило меру міста Рені Одеської області Ігорю Плехову про підозру у хабарництві.
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