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Пойманному на взятке мэру Рени Одесской области избрали меру пресечения

Фото: Пойманному на взятке мэру Рени Одесской области избрали меру пресечения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 26 января, Ренийскому городскому голове Игорю Плехову избрали меру пресечения - залог в размере 1,342 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"По ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следственный судья ВАКС избрал меру пресечения городскому голове одного города в Одесской области, которого совместно с депутатом того же горсовета разоблачили по просьбе предоставить и получению неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

По решению суда к указанному подозреваемому применена мера пресечения в виде залога в размере 1,342 млн гривен. Также суд возложил ряд обязанностей на Плехова:

  • прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
  • не отлучаться из города проживания без разрешения детектива, прокурора или суда;
  • сообщать прокурору, детективу или суду об изменении своего месяца проживания и работы;
  • воздерживаться от общения с другим подозреваемым по делу и свидетелями;
  • сдать на хранение в соответствующий орган паспорт (паспорта) для выезда за границу.

По данным следствия, депутат совета, одновременно занимающий должность главы постоянной комиссии, занимающейся, в частности, земельными вопросами, действуя по предварительному сговору с городским головой, получил часть неправомерной выгоды в сумме 50 тыс. долларов от гражданина за обеспечение передачи ему в аренду земельного участка коммунальной собственности площадью около 2,5 га. Общая сумма неправомерной выгоды, о предоставлении которой просили чиновники, составила 100 тыс. долларов.

Напомним, что в среду стало известно о задержании мэра города Рени (юг Одесской области) Игоря Плехова.

Позже Национальное антикоррупционное бюро сообщило мэру города Рени Одесской области Игорю Плехову о подозрении во взяточничестве.

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