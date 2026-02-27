ua en ru
Пт, 27 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Співзасновник Yandex відмовився від громадянства РФ

РФ, П'ятниця 27 лютого 2026 23:45
UA EN RU
Співзасновник Yandex відмовився від громадянства РФ Фото: паспорт громадянина РФ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Засновник Yandex Аркадій Волож відмовився від громадянства Росії. Рішення було оформлено цього тижня, через майже два роки після продажу частки в компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bloomberg.

Читайте також: Репарації за знищену фабрику: "Філіп Морріс Україна" розглядає міжнародну компенсацію збитків

Волож офіційно вийшов із громадянства РФ

Співзасновник і колишній глава Yandex Аркадій Волож більше не є громадянином Росії. Як повідомило джерело Bloomberg, мільярдер отримав офіційне підтвердження втрати громадянства цього тижня.

Рішення послідувало після того, як підприємець продав свою частку в найбільшій пошуковій системі РФ.

Хто ще відмовився від російського паспорта

62-річний бізнесмен поповнив список великих підприємців, які народилися в СРСР і відмовилися від російських документів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Серед них - засновник DST Global Юрій Мільнер і засновник Тінкофф Банку Олег Тіньков.

Тиск на компанію після вторгнення

Волож має громадянство Ізраїлю і проживає там понад десять років. Під його керівництвом Yandex став технологічним гігантом, посівши лідируючі позиції на ринку пошуку в Росії і розвинувши сервіси від таксі до електронної комерції.

Після початку війни компанія зіткнулася із серйозним тиском усередині країни і за її межами.

Торги акціями Yandex на біржі Nasdaq було зупинено відразу після вторгнення в лютому 2022 року. У червні того ж року Волож залишив посаду генерального директора на тлі санкцій ЄС.

У Євросоюзі заявили, що обмеження пов'язані з роллю компанії в поширенні російської пропаганди і дезінформації.

Нагадуємо, що очільник МЗС Франції Жан-Ноель Барро назвав імовірною російською провокацією інцидент із безпілотником поруч з авіаносцем Шарль де Голль, який перебував у шведських водах перед навчаннями НАТО. За його словами, нейтралізація дрона може мати характер демонстративного кроку. Подія сталася в середу в протоці Ересунн поблизу Мальме, де французький флагман був пришвартований.

Зазначимо, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак приєднається до команди президента України Володимира Зеленського як радник. Очікується, що він надаватиме консультаційну підтримку з питань економічного відновлення та післявоєнного розвитку країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Яндекс
Новини
Зеленський: якщо Путін не погодиться на зустріч, буде довга війна
Зеленський: якщо Путін не погодиться на зустріч, буде довга війна
Аналітика
П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі