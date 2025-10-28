Співзасновник IT-Enterprise заявив про корпоративний конфлікт та підготовку судового позову

За словами Володимира Михайлова, за понад 30 років він очолював команду розробників української ERP-системи IT-Enterprise. Група також розвинула тендерний майданчик SmartTender, лінійку бухгалтерських продуктів "МАСТЕР" та інші рішення.

Ключові твердження з заяви

Співзасновник компанії зазначив, що майнові права на флагманські продукти IT-Enterprise, які належали ТОВ НВП "Інформаційні технології" (де він є бенефіціаром і співавтором), були продані на ТОВ "АІХ Діджітал", засноване двома Щербатенками, "за ціною у кілька відсотків від річного доходу компанії".

За словами Володимира Михайлова, торговельні марки, якими володіла компанія, Олег Щербатенко продав своєму сину Олексію як фізичній особі.

На низку програмних продуктів Олег та Олексій Щербатенки без згоди партнерів і фактичних розробників зареєстрували авторські права на себе як на фізичних осіб, зауважив Михайлов.

Також він заявив, що після отримання Щербатенками корпоративного контролю його "поступово усунули від управління компанією": заблоковано вхід до офісів, доступ до систем управління, корпоративної пошти та MS Teams.

Фінансування розвитку продуктів "майже зупинилося", ключові спеціалісти залишили компанію; це, на думку Михайлова, створює ризик втрати напрацювань.

Раніше він "був введений в оману" під час продажу частки компанії Олексієві Щербатенку; усні домовленості з Олегом щодо правил управління групою "було анульовано".

Пропозиції Володимира Михайлова щодо "законного та партнерського розподілу активів, включно з майновими правами та нерухомістю", залишилися без відповіді.

Підприємець заявив, що розпочинає юридичні процедури "для цивілізованого поділу бізнесу, який ми з Олегом створювали разом майже 40 років", та наголосив на готовності до розділення групи компаній і подальшого окремого розвитку.

У публікації він також зазначив, що в медіа з’являлися матеріали про "сумнівні тендери" та дії молодшого партнера Олексія Щербатенка. Володимир підкреслив, що "не має до них стосунку", попри згадування його прізвища у переліку власників.

Про IT-Enterprise

IT-Enterprise - українська група компаній, що розвиває ERP-систему IT-Enterprise, майданчик SmartTender, бухгалтерські продукти "МАСТЕР" та інші програмні рішення. Засновницька історія команди бере початок із розробок для мейнфреймів у 1980-х роках.