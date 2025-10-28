Соучредитель IT-Enterprise заявил о корпоративном конфликте и подготовке судебного иска

По словам Владимира Михайлова, за более чем 30 лет он возглавлял команду разработчиков украинской ERP-системы IT-Enterprise. Группа также развила тендерную площадку SmartTender, линейку бухгалтерских продуктов "МАСТЕР" и другие решения.

Ключевые утверждения из заявления

Соучредитель компании отметил, что имущественные права на флагманские продукты IT-Enterprise, принадлежавшие ООО НПП "Информационные технологии" (где он является бенефициаром и соавтором), были проданы на ООО "АИХ Диджитал", основанное двумя Щербатенко, "по цене в несколько процентов".

По словам Владимира Михайлова, торговые марки, которыми владела компания, Олег Щербатенко продал своему сыну Алексею как физическому лицу.

На ряд программных продуктов Олег и Алексей Щербатенко без согласия партнеров и фактических разработчиков зарегистрировали авторские права на себя как на физических лиц, отметил Михайлов.

Также он заявил, что после получения Щербатенко корпоративного контроля его "постепенно отстранили от управления компанией": заблокирован вход в офисы, доступ к системам управления, корпоративной почте и MS Teams.

Финансирование развития продуктов "почти остановилось", ключевые специалисты покинули компанию; это, по мнению Михайлова, создает риск утраты наработок.

Ранее он "был введен в заблуждение" во время продажи доли компании Алексею Щербатенко; устные договоренности с Олегом относительно правил управления группой "были аннулированы".

Предложения Владимира Михайлова относительно "законного и партнерского распределения активов, включая имущественные права и недвижимость", остались без ответа.

Предприниматель заявил, что начинает юридические процедуры "для цивилизованного разделения бизнеса, который мы с Олегом создавали вместе почти 40 лет", и отметил готовность к разделению группы компаний и дальнейшему отдельному развитию.

В публикации он также отметил, что в медиа появлялись материалы о "сомнительных тендерах" и действиях младшего партнера Алексея Щербатенко. Владимир подчеркнул, что "не имеет к ним отношения", несмотря на упоминание его фамилии в перечне владельцев.

Об IT-Enterprise

IT-Enterprise - украинская группа компаний, развивающая ERP-систему IT-Enterprise, площадку SmartTender, бухгалтерские продукты "МАСТЕР" и другие программные решения. История основателей команды берет начало из разработок для мейнфреймов в 1980-х годах.