Співзасновник DeepState про удари по Росії: Україна на початку піка своїх можливостей
Україна наразі перебуває на початку піка в питанні уражень цілей на території ворога. Удари по території Росія не припинятимуться, доки ворог перебуває на нашій території.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів співзасновник і аналітик платформи Deep State Роман Погорілий.
Як відзначив Погорілий, наразі Україна перебуває на піку зростання, утворення та впровадження у сфері військово-промислового комплексу (ВПК), оскільки довгий час відставала від новітніх тенденцій у цій галузі.
Зокрема сьогодні спостерігається багато ефективних та точних ударів по стратегічних цілях ворога, і цей процес триватиме доти, доки ворог залишається на українській землі.
"А там вже будемо бачити, в яку сторону воно буде розвиватися. Чи будуть прийматися якісь визначені комплекси, чи це буде дійсно досі, там, різноманітність, як воно буде трансформуватись. Будемо бачити й тут уже тільки спостерігати, насолоджуватися. Бо останнім часом кожну ніч ми бачимо, як прилітає і прилітає", - додав він.
Удари по території Росії
Під час повномасштабної війни Україна регулярно завдає ударів по території Росії, зокрема по військових об’єктах, складах боєприпасів, нафтобазах та об’єктах енергетичної інфраструктури. Основною метою таких атак є послаблення військового потенціалу противника, ускладнення його логістики та зменшення можливостей для ведення бойових дій. Здебільшого для ударів використовуються безпілотники.
Наприклад, у ніч на 3 лютого під ударом опинився газопереробний завод під Астраханню.
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