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Сооснователь DeepState об ударах по России: Украина в начале пика своих возможностей

Понедельник 03 февраля 2025 15:58
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Сооснователь DeepState об ударах по России: Украина в начале пика своих возможностей Фото: Роман Погорелый, сооснователь и аналитик платформы Deep State (Facebook-страница Погорелого)
Автор: Сергей Пышкин, Дмитрий Олейник

Украина сейчас находится в начале пика в вопросе поражений целей на территории врага. Удары по территории Россия не будут прекращаться, пока враг находится на нашей территории.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал сооснователь и аналитик платформы Deep State Роман Погорелый.

Как отметил Погорелый, сейчас Украина находится на пике роста, образования и внедрения в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК), поскольку долгое время отставала от новейших тенденций в этой области.

В частности сегодня наблюдается много эффективных и точных ударов по стратегическим целям врага, и этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока враг остается на украинской земле.

"А там уже будем видеть, в какую сторону оно будет развиваться. Будут ли приниматься какие-то определенные комплексы, или это будет действительно до сих пор, там, разнообразие, как оно будет трансформироваться. Будем видеть и здесь уже только наблюдать, наслаждаться. Потому что в последнее время каждую ночь мы видим, как прилетает и прилетает", - добавил он.

Удары по территории России

Во время полномасштабной войны Украина регулярно наносит удары по территории России, в частности по военным объектам, складам боеприпасов, нефтебазам и объектам энергетической инфраструктуры. Основной целью таких атак является ослабление военного потенциала противника, усложнение его логистики и уменьшение возможностей для ведения боевых действий. В основном для ударов используются беспилотники.

Например, в ночь на 3 февраля под ударом оказался газоперерабатывающий завод под Астраханью.

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