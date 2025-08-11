Киянка оскандалилася фото зі свастикою: за справу взялась поліція

Киянка поширила на своїй сторінці у соцмережі фото зі свастикою. Поліція розпочала кримінальне провадження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook столичної поліції.
Як зазначається, вчора, у ході моніторингу в інтернеті правоохоронці виявили публікацію 23-річної киянки. Дівчина позувала на фото з нацистським прапором, фото виклала у соцмережі.
Слідчі Святошинського управління поліції внесли відомості щодо цієї події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 436-1 КК України - виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.
Наразі правоохоронці вилучили прапор як речовий доказ, дівчині загрожує до 5 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Нещодавно правоохоронці затримали в Києві двох чоловіків, які ходили у футболках зі свастикою. Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.
Також повідомлялось про затримання киянина, який також опублікував фото з прапором зі свастикою. Чоловік демонстрував заборонені символи на Печерську.