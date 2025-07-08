У центрі Києва двоє іноземців демонстрували нацистську символіку: що їм загрожує
Поліція затримала двох іноземців, які у Печерському районі Києва демонстрували нацистську символіку. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.
"Під час моніторингу мережі Інтернет правоохоронці виявили публікацію, на якій чоловік у футболці з нацистською символікою на вулиці демонструє прапор зі свастикою. Поліцейські встановили особу порушника – ним виявився 27-річний іноземець", - зазначили у поліції.
Як з’ясувалось надалі, останній перебував на вулиці разом із своїм 25-річним товаришем, громадянином іншої країни, який також був одягнутий у футболку із зображенням забороненого символу тоталітарного режиму.
Під час обшуку за їх місцем мешкання в орендованій квартирі поліцейські вилучили речові докази – одяг, прапор та нарукавний шеврон з елементами символіки нацистського тоталітарного режиму.
Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436-1 КК України – виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів. Затриманим загрожує до 5 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Що передувало
Вчора, 7 липня, у соціальних мережах поширилась фотографія, на якій був зображений чоловік з прапором з нацистською символікою. Він був сфотографований у центрі Києва. Судячи з коментарів, більшість користувачів соцмереж були обурені побаченим, а дехто обіцяв звернутись до поліції.
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