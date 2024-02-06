Співробітники ТЦК не мають права затримувати людей на вулицях, - експерт

Співробітники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) періодично доволі брутально затримують військовозобов'язаних і везуть до військкоматів. Однак вони на це не мають права.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній треба змінити”.

Провідний юрисконсульт Nota Group Антон Маринич заявив, що у співробітників ТЦК жодних повноважень для затримання немає. Однак, за його словами, у них є свій алгоритм дій, якщо особа не з'явилася за повісткою.

"Вони можуть повідомити органи Національної поліції, у них є затверджена форма повідомлення, і тоді Нацполіція може доставити цю особу до ТЦК з метою складання протоколу. Це притягнення за неявку. Тому всі ці силові затримання абсолютно незаконні", - заявив він.

Законопроект про мобілізацію в Україні

30 січня уряд повторно вніс до Верховної ради законопроєкт про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби. Документом пропонується змінити порядок її проведення.

Документ містить норми щодо зміни правил виїзду військовозобов'язаних за кордон ,надання "броні" від призову та призовного віку. Зокрема, пропонує обмеження для ухилянтів, а також відправлення повісток до "військкомату" через електронний кабінет.

Раніше РБК-Україна підготувало короткий переказ нових правил і які зміни готує українцям законопроект про мобілізацію.

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