Співробітника Київського ТЦК викрили на "схемі" з автомобілями для війська

"Підозрюваний у змові з керівником одного з районних ТЦК та СП міста Києва винесли рішення постановки на військовий облік транспортних засобів без їх включення до переліку на передачу військовим формуванням", - пише командування.

За "роботу" співробітник ТЦК отримав неправомірну вигоду у розмірі 900 доларів.

Наразі підозрюваного взяту під варто. Найближчим часом очікується судове засідання, а також винесення вироку.

"Оперативне командування "Північ" всебічно буде сприяти проведенню розслідування, з метою очищення структури територіальних центрів від корупціонерів", - додає командування.