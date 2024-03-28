Сотрудника Киевского ТЦК разоблачили на "схеме" с автомобилями для войска

"Подозреваемый в сговоре с руководителем одного из районных ТЦК и СП города Киева вынесли решение постановки на воинский учет транспортных средств без их включения в перечень на передачу военным формированиям", - пишет пресс-служба.

За "работу" сотрудник ТЦК получил неправомерную выгоду в размере 900 долларов.

Сейчас подозреваемый взят под стражу. В ближайшее время ожидается судебное заседание, а также вынесение приговора.

"Оперативное командование "Північ" всесторонне будет способствовать проведению расследования, с целью очистки структуры территориальных центров от коррупционеров", - добавляет пресс-служба.