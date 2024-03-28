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Сотрудника Киевского ТЦК разоблачили на "схеме" с автомобилями для войска

Четверг 28 марта 2024 18:15
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Сотрудника Киевского ТЦК разоблачили на "схеме" с автомобилями для войска Фото: сотрудника Киевского ТЦК разоблачили на "схеме" с автомобилями для войска (ddk.dn.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Правоохранители разоблачили военнослужащего одного из отделов Киевского территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП) на "схеме" с автомобилями для солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативного командования "Північ".

"Подозреваемый в сговоре с руководителем одного из районных ТЦК и СП города Киева вынесли решение постановки на воинский учет транспортных средств без их включения в перечень на передачу военным формированиям", - пишет пресс-служба.

За "работу" сотрудник ТЦК получил неправомерную выгоду в размере 900 долларов.

Сейчас подозреваемый взят под стражу. В ближайшее время ожидается судебное заседание, а также вынесение приговора.

"Оперативное командование "Північ" всесторонне будет способствовать проведению расследования, с целью очистки структуры территориальных центров от коррупционеров", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Одесской области завершено расследование в отношении работника Раздельнянского районного ТЦК и социальной поддержки СП, который вместе с одним из правоохранителей торговал "белыми билетами".

Также в Киеве разоблачили мошенников, которые выдавали себя за сотрудников ТЦК и ДБР, и обманули мужчину на 1,7 млн гривен.

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