Сотрудника Киевского ТЦК разоблачили на "схеме" с автомобилями для войска
Правоохранители разоблачили военнослужащего одного из отделов Киевского территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП) на "схеме" с автомобилями для солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативного командования "Північ".
"Подозреваемый в сговоре с руководителем одного из районных ТЦК и СП города Киева вынесли решение постановки на воинский учет транспортных средств без их включения в перечень на передачу военным формированиям", - пишет пресс-служба.
За "работу" сотрудник ТЦК получил неправомерную выгоду в размере 900 долларов.
Сейчас подозреваемый взят под стражу. В ближайшее время ожидается судебное заседание, а также вынесение приговора.
"Оперативное командование "Північ" всесторонне будет способствовать проведению расследования, с целью очистки структуры территориальных центров от коррупционеров", - добавляет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Одесской области завершено расследование в отношении работника Раздельнянского районного ТЦК и социальной поддержки СП, который вместе с одним из правоохранителей торговал "белыми билетами".
Также в Киеве разоблачили мошенников, которые выдавали себя за сотрудников ТЦК и ДБР, и обманули мужчину на 1,7 млн гривен.
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