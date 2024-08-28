Співробітник "Укрзалізниці" шпигував для ФСБ за Силами оборони на Донеччині: його викрили

Контррозвідка Служби безпеки України затримала ще одного агента російської спецслужби, який працював поблизу передової на Донеччині. Затриманим виявився співробітник регіонального підрозділу АТ "Укрзалізниця", завербований ФСБ дистанційно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Завданням зловмисника було шпигувати за Силами оборони України на найгарячішому напрямку фронту - Покровському, де фіксується найбільша кількість боєзіткнень. Він передавав росіянам координати опорних пунктів та вогневих позицій українських військ, а також намагався зібрати інформацію про геолокації ключових мостів, які використовуються ЗСУ на східному фронті.

Зібрані розвіддані окупанти планували використати для підготовки нових бойових операцій, спрямованих на прориви до райцентру. Агент об’їжджав місцевість та "втемну" випитував необхідну інформацію у своїх колег, після чого складав агентурні звіти з текстовим описом і відображенням потенційних цілей на електронних картах.

СБУ задокументувала злочинні дії зрадника та затримала його. Під час затримання у нього вилучили мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ФСБ.

Як встановило розслідування, цього мешканця Покровського району завербували навесні цього року через його активність у прокремлівських Telegram-каналах, де він публікував антиукраїнські коментарі.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Він перебуває під вартою і йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: Співробітник "Укрзалізниці" шпигував для ФСБ за Силами оборони на Донеччині (t.me/SBUkr)