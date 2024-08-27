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СБУ затримала зрадника, який коригував удари по військовим шпиталям на Донеччині

Вівторок 27 серпня 2024 10:24
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СБУ затримала зрадника, який коригував удари по військовим шпиталям на Донеччині Фото: СБУ затримала зрадника, який коригував удари по військовим шпиталям на Донеччині (t.me/SBUkr)
Автор: Валерія Поліщук

Контррозвідка Служби безпеки України затримала російського агента, який коригував ракетно-дронові удари РФ по Донеччині. Однією з пріоритетних цілей ворога були військові шпиталі та інші медичні заклади, де лікувалися та реабілітувалися українські захисники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Російська розвідка завербувала мешканця Краматорська, який потрапив у їхнє поле зору через антиукраїнські коментарі в російських соцмережах.

Агент збирав розвіддані про локації оперативних аеродромів та координати для обстрілів. Комунікація з російським куратором відбувалася через месенджер, з використанням вигаданих нікнеймів для конспірації.

СБУ встановила особи агента та його російського куратора, поетапно задокументувала їхні злочини. Куратор надсилав агенту Google-карти, на які той наносив розвіддані та передавав їх російській спецслужбі.

Затримання відбулося за місцем проживання агента. У нього вилучили телефон і комп'ютерну техніку, які використовувалися для передачі даних ворогу.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

СБУ полює на російських агентів

Раніше СБУ затримала інформаторку російської розвідки, яка передавала ворогу координати українських військових позицій у Донецькій області.

Крім того, СБУ викрила російського інформатора, який шпигував за пунктами базування HIMARS під Покровськом.

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Служба безпеки України Донецька область
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