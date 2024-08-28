Сотрудник "Укрзализныци" шпионил для ФСБ за Силами обороны в Донецкой области: его разоблачили

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала еще одного агента российской спецслужбы, который работал вблизи передовой в Донецкой области. Задержанным оказался сотрудник регионального подразделения АО "Укрзализныця", завербованный ФСБ дистанционно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Задачей злоумышленника было шпионить за Силами обороны Украины на самом горячем направлении фронта - Покровском, где фиксируется наибольшее количество боестолкновений. Он передавал россиянам координаты опорных пунктов и огневых позиций украинских войск, а также пытался собрать информацию о геолокации ключевых мостов, которые используются ВСУ на восточном фронте.

Собранные разведданные оккупанты планировали использовать для подготовки новых боевых операций, направленных на прорывы в райцентр. Агент объезжал местность и "втемную" выспрашивал необходимую информацию у своих коллег, после чего составлял агентурные отчеты с текстовым описанием и отображением потенциальных целей на электронных картах.

СБУ задокументировала преступные действия предателя и задержала его. Во время задержания у него изъяли мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с ФСБ.

Как установило расследование, этого жителя Покровского района завербовали весной этого года из-за его активности в прокремлевских Telegram-каналах, где он публиковал антиукраинские комментарии.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Он находится под стражей и ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: Сотрудник "Укрзализныци" шпионил для ФСБ за Силами обороны в Донецкой области (t.me/SBUkr)