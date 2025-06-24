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Співпрацюють із Путіним: в Україні відреагували на удар Ірану по базі США в Катарі

Вівторок 24 червня 2025 04:00
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Співпрацюють із Путіним: в Україні відреагували на удар Ірану по базі США в Катарі Фото: в Україні відреагували на удар Ірану по Катару (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Міністерство закордонних справ України засудило ракетний удар Ірану по американській авіабазі Аль Удейд у Катарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МЗС.

"Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує ракетний удар, нанесений Ісламською Республікою Іран по території Держави Катар, зокрема по базі Аль Удейд - одному з ключових елементів регіональної безпеки", - йдеться в заяві.

У відомстві додали, що атака Ірану була здійснена відразу після того, як Ізраїль провів "поглиблені консультації" іраннців в Москві.

"Іранський режим тісно співпрацює з РФ і надає їй військово-технічну підтримку в її загарбницькій війні проти України. Іран і Росія - це два злочинні режими, які надають один одному підтримку в агресії та терорі, разом дестабілізують Близький Схід і Європу", - додали в МЗС.

В Україні закликали Тегеран повернутися до співпраці з міжнародною спільнотою для виконання зобов'язань щодо ядерного нерозповсюдження.

"Висловлюємо свою повну солідарність з урядом і дружнім народом Катару під час випробувань", - додали у відомстві.

Відповідь Ірану на удари

Нагадаємо, Іран завдав удару по американській авіабазі Аль-Удейд у Катарі, яка вважається найбільшим об'єктом США на Близькому Сході та штаб-квартирою Центрального командування США (CENTCOM).

Це сталося у відповідь на бомбардування трьох ядерних об'єктів Ірану. У Тегерані військові заявили, що це була пряма відповідь на атаки.

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