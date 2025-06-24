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Сотрудничают с Путиным: в Украине отреагировали на удар Ирана по базе США в Катаре

Вторник 24 июня 2025 04:00
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Сотрудничают с Путиным: в Украине отреагировали на удар Ирана по базе США в Катаре Фото: в Украине отреагировали на удар Ирана по Катару (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Министерство иностранных дел Украины осудило ракетный удар Ирана по американской авиабазе Аль Удейд в Катаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МИД.

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает ракетный удар, нанесенный Исламской Республикой Иран по территории Государства Катар, в том числе по базе Аль Удейд - одному из ключевых элементов региональной безопасности", - сказано в заявлении.

В ведомстве добавили, что атака Ирана была совершена сразу после того, как Израиль провел "углубленные консультации" иранцев в Москве.

"Иранский режим тесно сотрудничает с РФ и оказывает ей военно-техническую поддержку в ее захватнической войне против Украины. Иран и Россия - это два преступных режима, оказывающих друг другу поддержку в агрессии и терроре, вместе дестабилизируют Ближний Восток и Европу", - добавили в МИД.

В Украине призвали Тегеран вернуться к сотрудничеству с международным сообществом для выполнения обязательств в отношении ядерного нераспространения.

"Выражаем свою полную солидарность с правительством и дружественным народом Катара во время испытаний", - добавили в ведомстве.

Ответ Ирана на удары

Напомним, Иран нанес удар по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре, которая считается крупнейшим объектом США на Ближнем Востоке и штаб-квартирой Центрального командования США (CENTCOM).

Это произошло в ответ на бомбардировку трех ядерных объектов Ирана. В Тегеране военные заявили, что это был прямой ответ на атаки.

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Соединенные Штаты Америки Украина Израиль Иран
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