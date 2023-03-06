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Співпрацював з росіянами: "начальник бази палива" на Куп’янській залізниці отримав підозру

Ілюстративне фото: "начальник бази палива" на Куп’янській залізниці отримав підозру (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці повідомили мешканцю смт Куп'янськ-Вузловий, який прийняв пропозицію росіян та став так званим "начальником бази палива" на Куп’янській залізниці під час тимчасової окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, фігурант погодився на пропозицію росіян та став так званим "начальником базы топлива" виробничого підрозділу "Локомативное депо Купянск" так званого підприємства "Купянская железная дорога". Свої обов'язки чоловік почав виконувати з липня 2022 року.

Псевдоначальник зберігав дизельне паливо для загарбників, яке вони використовували для заправлення своєї військової техніки.

Правоохоронці викрили поплічника ворога, затримали та повідомили про підозру за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК). Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Нагадаємо, в Одесі затримали колишнього бойовика з батальйону "Спарта", який воював на боці терористичної "ДНР".

Окрім того, у Сумській області правоохоронці затримали священника МП, який шпигував для російської ФСБ.

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Офіс ГенпрокурораХарківКупянск