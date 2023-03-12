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Співпрацював з Росією та перебуває під санкціями США. У Китаї призначили нового міністра оборони

Фото: новий міністр оборони Китаю Лі Шанфу (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У Китаї 12 березня призначили нового міністра оборони. Відповідну посаду тепер обійматиме Лі Шанфу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агенство пише, що 65-річного генерала затвердили Всекитайські збори народних представників.

Лі Шанфу перебуває під санкціями США з 2018 року через закупівлю бойових літаків і обладнання у головного російського експортера озброєнь компанії "Рособоронекспорт".

Державний департамент Сполучених Штатів запровадив широкомасштабні обмеження проти російських юридичних осіб і Лі, щоб "покласти на РФ витрати у відповідь на її втручання в американський виборчий процес, розв'язання війни на сході України та іншу зловмисну діяльність".

Санкції включають заборону на операції з іноземною валютою під юрисдикцією США, заборону на операції з фінансовою системою Сполучених Штатів, а також блокування всього майна на території США і заборону на отримання візи.

Bloomberg припускає, що це призначення може створити потенційно незручну ситуацію, якщо Лі Шанфу коли-небудь зустрінеться з главою Пентагону Ллойдом Остіном.

Нагадаємо, 10 березня депутати Всекитайських зборів народних представників втретє обрали головою Китаю Сі Цзіньпіна.

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