Співпрацював з Росією та перебуває під санкціями США. У Китаї призначили нового міністра оборони

У Китаї 12 березня призначили нового міністра оборони. Відповідну посаду тепер обійматиме Лі Шанфу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Агенство пише, що 65-річного генерала затвердили Всекитайські збори народних представників.
Лі Шанфу перебуває під санкціями США з 2018 року через закупівлю бойових літаків і обладнання у головного російського експортера озброєнь компанії "Рособоронекспорт".
Державний департамент Сполучених Штатів запровадив широкомасштабні обмеження проти російських юридичних осіб і Лі, щоб "покласти на РФ витрати у відповідь на її втручання в американський виборчий процес, розв'язання війни на сході України та іншу зловмисну діяльність".
Санкції включають заборону на операції з іноземною валютою під юрисдикцією США, заборону на операції з фінансовою системою Сполучених Штатів, а також блокування всього майна на території США і заборону на отримання візи.
Bloomberg припускає, що це призначення може створити потенційно незручну ситуацію, якщо Лі Шанфу коли-небудь зустрінеться з главою Пентагону Ллойдом Остіном.
Нагадаємо, 10 березня депутати Всекитайських зборів народних представників втретє обрали головою Китаю Сі Цзіньпіна.
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