Вперше в історії. Сі Цзіньпіна втретє обрали керівником Китаю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua .

Він став першим в історії країни керівником, якого переобрали на третій термін. Сі Цзіньпін також знову обійняв посаду голови Центральної військової ради.

У голосуванні взяли участь 2952 особи, рішення про його кандидатуру було ухвалено одноголосно. Також під час засідання першого віце-прем'єра Держради Хань Чжен обрано заступником голови Китаю.

Повідомляється, що незадовго до голосування за Сі Цзіньпіна депутати також ухвалили план реформи апарату Держради Китаю. Остаточного плану реформи досі не опубліковано. Відомо, що він посилить централізоване керівництво Комуністичної партії Китаю та покликаний підвищити ефективність держапарату.

Сі Цзіньпін став генеральним секретарем ЦК Компартії Китаю у 2012 році, головою Китаю він був обраний у 2013 та 2018 роках.