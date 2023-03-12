Сотрудничал с Россией и находится под санкциями США. В Китае назначили нового министра обороны

Агентство пишет, что 65-летнего генерала утвердило Всекитайское собрание народных представителей.

Ли Шанфу находится под санкциями США с 2018 года из-за закупки боевых самолетов и оборудования у главного российского экспортера вооружений компании "Рособоронэкспорт".

Государственный департамент Соединенных Штатов ввел широкомасштабные ограничения против российских юридических лиц и Ли, чтобы "положить на РФ расходы в ответ на ее вмешательство в американский избирательный процесс, развязывание войны на востоке Украины и другую злонамеренную деятельность".

Санкции включают в себя запрет на операции с иностранной валютой под юрисдикцией США, запрет на операции с финансовой системой Соединенных Штатов, а также блокирование всего имущества на территории США и запрет на получение визы.

Bloomberg предполагает, что это предназначение может создать потенциально неудобную ситуацию, если Ли Шанфу когда-нибудь встретится с главой Пентагона Ллойдом Остином.