Не співпрацювати - помилка для США: сенатор зробив гучну заяву про українські дрони

Грем закликав до Drone Deal США та України

Грем поділився своїми думками щодо безпілотних спроможностей України та перспектив угод щодо цього зі США.

"Було б величезною помилкою для Америки - не співпрацювати з Україною у сфері безпілотників. Вони готові допомогти нам, тому що ми були готові стояти поруч з Україною в її найважчі дні", - заявив сенатор.

Сьогодні він відвідав в Україні надсучасний завод, який розташований глибоко під землею та виробляє безпілотні потужності та технології.

"Вони найпередовіші, ніж у будь-кого на планеті. Ви повинні зробити це правильно в Україні, щоб вижити", - впевнений Грем.

Чому США потрібно партнерство з Україною

Сенатор вважає, що є величезна можливість щодо співробітнитцва з Україною для покращення обороноздатності США.

Грем нагадав, що безпілотники в руках правильних людей можуть стати кошмаром для будь-якої країни.

"Як каже Джеб Буш, ми можемо бути вразливими перед технологіями безпілотників, які надходять із Куби. Я думаю, він правий", - каже політик.

Грем запевнив, що партнерство з Україною у сфері дронів буде вигідним і для США.

"Найкращий доказ спроможності того, що зробила Україна, надходить від самих росіян. Ця країна, яка поступається в чисельності 10 до 1, з часом почала домінувати на полі бою, завдаючи важких втрат на рівні, що перевищує Другу світову війну".

Це сталося саме завдяки мужності та інноваціям українських військових, зазначив Грем.

"Ми маємо магічний момент у часі. У найближчі місяці, якщо ми зробимо це правильно, підвищимо летальність України, змусимо людей допомогти нам із Путіним замість того, щоб підтримувати його, ми зможемо покласти край цій війні", - резюмував Грем.