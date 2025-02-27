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Співпраця України з іншими країнами щодо копалин не суперечить угоді зі США, - МЗС

Фото: речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова, Роман Кот

Угода про рідкісноземельні метали, яку Україна підпише зі Сполученими Штатами Америки, не суперечить жодним зобов’язанням країни перед Європейським Союзом.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу.

"Рамкова угода, яку ми фіналізували зі Сполученими Штатами, не суперечить жодним зобов’язанням України перед Європейським Союзом: ані угоді про асоціацію, ані будь-яким іншим документам", - зазначив Тихий.

 У цьому сенсі, на думку речника МЗС, що Україні потрібно розглядати сумісність "нашої співпраці зі Сполученими Штатами та нашої співпраці з Європейським Союзом та окремими державами-членами ЄС".

Угода зі США

Нагадаємо, 26 лютого Кабінет міністрів України затвердив текст рамкової угоди з США "Про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України".

В угоді є шість ключових моментів:

  • Україна та США створюють Інвестиційний фонд відновлення, який буде спільною власністю та спільно управлятиметься урядами обох країн;
  • українські надра та ресурси залишаються українськими, вони не передаються ні у власність США, ні будь-кому іншому.
  • Україна вноситиме до Фонду 50% майбутніх надходжень від своїх природно-ресурсних активів;
  • США будуть робити внески до Фонду у вигляді коштів, фінансових інструментів та інших активів, що є критично важливими для відновлення України;
  • зібрані Фондом кошти інвестуватимуться виключно у проекти відновлення України;
  • в угоді враховано зобов'язання України у рамках євроінтеграційного процесу.

Додамо, сьогодні президент України Володимир Зеленський вилетів до США. Там він зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у п'ятницю, 28 лютого. В ході переговорів, зокрема, планується підписання угоди.

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